Tutta la Serie A 2022/23 anche su Sky? Cosa si sa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tutta la Serie A 2022/2023 sarà anche su Sky? La domanda è tornata attuale per effetto di una notizia pubblicata da Il Sole 24 Ore e ripresa da tante altre fonti di stampa. In base a quanto è emerso, è bene fare il punto di ciò che potrebbe accadere. Serie A 2022/2023: non più esclusiva per Tim Vision? Secondo quanto spiegato dal quotidiano, ci sarebbe un'intesa tra Tim e Dazn. Questa porterebbe il massimo campionato italiano a non essere più visibile in esclusiva su Timvision. Una notizia che ha una certa rilevanza e che arriva praticamente e dieci giorni dall'inizio del campionato. Qualora questa eventualità venisse confermata e ratificata, si aprirebbe un nuovo scenario. L'app di Dazn avrebbe la facoltà di poter sbarcare su altre piattaforme che non siano Tim ...

