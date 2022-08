Trieste, arrestata una madre di 52 anni: picchiava di continuo il figlio minorenne. Il ragazzino costretto a mentire sui lividi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una donna di 52 anni è stata arrestata a Trieste che secondo i carabinieri aveva ridotto suo figlio minorenne a un totale stato di sudditanza, con violenze e maltrattamenti. A salvare il ragazzo sarebbe stata una donna, titolare di un negozio, insospettita dal comportamento del ragazzino e di sua madre in pubblico. Le intercettazioni ambientali e le telecamere nascoste nella casa della donna, spiega il quotidiano Il Piccolo, hanno portato le prime drammatiche conferme. Il ragazzino sarebbe stato costretto a subire continue violenze e vessazioni da parte della madre, che in più gli aveva imposto di mentire nel caso qualcuno avesse fatto domande sui lividi e le ferite che spesso il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una donna di 52è statache secondo i carabinieri aveva ridotto suoa un totale stato di sudditanza, con violenze e maltrattamenti. A salvare il ragazzo sarebbe stata una donna, titolare di un negozio, insospettita dal comportamento dele di suain pubblico. Le intercettazioni ambientali e le telecamere nascoste nella casa della donna, spiega il quotidiano Il Piccolo, hanno portato le prime drammatiche conferme. Ilsarebbe statoa subire continue violenze e vessazioni da parte della, che in più gli aveva imposto dinel caso qualcuno avesse fatto domande suie le ferite che spesso il ...

