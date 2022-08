“Se paghi la cena, ti ripagherò a modo mio”. E alla fine Tiziana è stata arrestata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una vera e propria maestra nell’arte di adescare e poi derubare. Così Tiziana Morandi stava accumulando un piccolo tesoretto. I social non sono né buoni né cattivi: tutto dipende da che uso se ne fa. Tik Tok, ad esempio, ha portato molti bambini al suicidio per prendere parte a sfide assurde e pericolosissime. Tuttavia non solo i più piccoli possono restare imprigionati in giochi pericolosi. Lo sanno bene i sei uomini caduti nella trappola della 47enne Tiziana Morandi, alias: “mantide della Brianza”. Tra le sue vittime un pensionato di 71 anni, un brianzolo di 67 e un giovane 27enne della Val Badia che non vedevano l’ora di conoscere la donna conosciuta sul web. Il modus operandi su come agiva la donna era sempre lo stesso: incontrava i suoi spasimanti o a casa sua a Vimercate – Monza -Brianza – o a casa loro e offriva sempre ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una vera e propria maestra nell’arte di adescare e poi derubare. CosìMorandi stava accumulando un piccolo tesoretto. I social non sono né buoni né cattivi: tutto dipende da che uso se ne fa. Tik Tok, ad esempio, ha portato molti bambini al suicidio per prendere parte a sfide assurde e pericolosissime. Tuttavia non solo i più piccoli possono restare imprigionati in giochi pericolosi. Lo sanno bene i sei uomini caduti nella trappola della 47enneMorandi, alias: “mantide della Brianza”. Tra le sue vittime un pensionato di 71 anni, un brianzolo di 67 e un giovane 27enne della Val Badia che non vedevano l’ora di conoscere la donna conosciuta sul web. Il modus operandi su come agiva la donna era sempre lo stesso: incontrava i suoi spasimanti o a casa sua a Vimercate – Monza -Brianza – o a casa loro e offriva sempre ...

Vallepeppe : @Azione_it @CarloCalenda @InOndaLa7 @La7tv Così poi paghi la cena a Letta - Vernez89 : @juanitosaltato A chi paghi cena in questo caso? ?? - giugyxaos : RT @MajestyCatsy: Alla fine non mangi anche se paghi la cena alla romana e pensi “vabbè a casa magari mangio dei crackers prima di andare a… - valsoutplanned : RT @MajestyCatsy: Alla fine non mangi anche se paghi la cena alla romana e pensi “vabbè a casa magari mangio dei crackers prima di andare a… - bbbbaires : RT @MajestyCatsy: Alla fine non mangi anche se paghi la cena alla romana e pensi “vabbè a casa magari mangio dei crackers prima di andare a… -