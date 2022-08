Sandra Mondaini, chi c’era prima di Raimondo Vianello: “Ero fidanzata con Giuseppe Pederine” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Eravamo a cena con tutta la compagnia, io ero fidanzata con Giuseppe Pederine, un produttore. Raimondo con Stella, una ballerina. Ci parlammo e davanti a una cotoletta, a un tratto mi disse: ‘lo sai che mi sono innamorato di te?’. Gli feci notare che su certe cose non si scherzava”. E Raimondo seguì il consiglio. Così, abbandonati i rispettivi, comincio un’altra fase. Un giardino che Mondaini sintetizzava in segmenti: “Ho avuto due esistenze: una che va dal giorno in cui sono nata a quello in cui ho incontrato Raimondo. L’altra che va da Raimondo ad oggi”. Le parole di Sandra Mondaini Altre distrazioni non vi furono. Il 28 maggio del 1962, matrimonio. Inizierà un ventennio di collaborazioni televisive (‘sai che ti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Eravamo a cena con tutta la compagnia, io erocon, un produttore.con Stella, una ballerina. Ci parlammo e davanti a una cotoletta, a un tratto mi disse: ‘lo sai che mi sono innamorato di te?’. Gli feci notare che su certe cose non si scherzava”. Eseguì il consiglio. Così, abbandonati i rispettivi, comincio un’altra fase. Un giardino chesintetizzava in segmenti: “Ho avuto due esistenze: una che va dal giorno in cui sono nata a quello in cui ho incontrato. L’altra che va daad oggi”. Le parole diAltre distrazioni non vi furono. Il 28 maggio del 1962, matrimonio. Inizierà un ventennio di collaborazioni televisive (‘sai che ti ...

FSumannaru : @DS_Donna_ Sembriamo Raimondo Vianello e Sandra Mondaini ???????? Spettacolo - Miti_Vigliero : RT @jacopogiliberto: in effetti sbirulino non è più candidabile da quando morì sandra mondaini. - jacopogiliberto : in effetti sbirulino non è più candidabile da quando morì sandra mondaini. - ilio34235634 : @Stefy19971966 @son_gobbo Sembrate Raimondo Vianello e Sandra Mondaini ?????????? - GioTavani : @paolobertolucci @AdrianoPanatta siete quasi meglio di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella loro leggendaria s… -