Roma | Wijaldum pronto a sbarcare nella Capitale

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Fumata bianca per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese può considerarsi un calciatore della, dopo una lunga e difficile trattativa, in particolare dovuta alla necessità del giocatore di chiarire la questione bonus in sospeso con il Psg. Wijnaldum arriva in prestito con diritto di riscatto, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro. Sarà presto a disposizione di José Mourinho, dopo le visite mediche di rito e spunta anche una data per il primo saluto ai tifosi, ovvero il 7 agosto quando laaffronterà in amichevole lo Shaktar. L'articolo proviene da Italia Sera.