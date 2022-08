Recensione Yehua G50-TX R20-RX | una piacevole scoperta

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 agosto 2022) In quest’articolo parleremo del trasmettitore e ricevitore Wireless HDMI 4KG50-TX/R20-RX, con 5G Wireless HDMI Extender Kit, 164FT/50M ottimo per streaming Video/Audio da Fotocamera, Laptop, Blu-ray a Monitor Quest’oggi vi parlerò del kit trasmettitore e ricevitore HDMI wirelessG50-TX/R20-RX, Ho avuto la fortuna di poter provare a fondo questo dispositivo, del quale vi fornirò una descrizione completa e dettagliata.(clicca qui per poter dare un’occhiata a tutti i prodotti su Amazon ) ha creato un che può trasmettere ed estendere segnali fino a 50 metri in modalità wireless. Ha una forte capacità anti-interferenza operando a una frequenza operativa di 5 GHz e supporta la connessione uno-a-uno o uno-a-molti. È una buona soluzione per riunioni, giochi, intrattenimento domestico e istruzione ...