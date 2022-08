Napoli - Girona 3-1 a Castel di Sangro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Napoli batte il Girona e vince la terza amichevole internazionale a Castel di Sangro. Finisce 3-1 per gli azzurri e se nei primi 2 test c’era stato un dominio per un’ora e poi una leggera dissolvenza atletica nel finale, stavolta c’è il canone inverso con la reazione nella seconda parte di gara. Il Napoli ribalta gli spagnoli nell’ultimo quarto d’ora e questo depone a favore di una condizione crescente, complice anche la scelta di Spalletti che dopo 70’ fa entrare 9 giocatori e rischiera un Napoli più fresco. Strategia premiata, ma in assoluto si vede un Napoli vivo e sulla strada della crescita globale. Dopo l’autogol di David Lopez e il pareggio di Castellanos, gli azzurri sorpassano in 3 minuti: prima Petagna con un diagonale in area, poi ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilbatte ile vince la terza amichevole internazionale adi. Finisce 3-1 per gli azzurri e se nei primi 2 test c’era stato un dominio per un’ora e poi una leggera dissolvenza atletica nel finale, stavolta c’è il canone inverso con la reazione nella seconda parte di gara. Ilribalta gli spagnoli nell’ultimo quarto d’ora e questo depone a favore di una condizione crescente, complice anche la scelta di Spalletti che dopo 70’ fa entrare 9 giocatori e rischiera unpiù fresco. Strategia premiata, ma in assoluto si vede unvivo e sulla strada della crescita globale. Dopo l’autogol di David Lopez e il pareggio dilanos, gli azzurri sorpassano in 3 minuti: prima Petagna con un diagonale in area, poi ...

claudioruss : Lo chef Antonino Cannavacciuolo allo stadio Patini di Castel di Sangro per #Napoli-Girona - sportface2016 : #Tabellino Napoli-Girona 3-1, amichevole precampionato 2022 - napolipiucom : Spalletti: 'Serve condizione migliore. Prenderemo un portiere. Kvaratskhelia grandi qualità' #Kvaratskhelia #Meret… - NapoliNewsRobot : SOURCE - claudioruss in tribuna a Castel di Sangro per assistere a #Napoli-Girona anche Cristian #Zaccardo, ex M… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: in tribuna a Castel di Sangro per assistere a #Napoli-Girona anche Cristian #Zaccardo, ex Milan ed intermediario dell'affa… -