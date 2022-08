M5S: ieri telefonata Conte-Di Battista, ma candidatura in stand-by (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbe stata nel pomeriggio di ieri una telefonata -la prima dopo settimane di silenzio- tra il leader del M5S Giuseppe Conte e Alessandro Di Battista. Sul tavolo, l'eventuale candidatura dell'ex deputato e membro del direttorio M5S, tra i volti più amati del Movimento della prima ora. Di Battista avrebbe chiesto a Conte delle garanzie politiche per tornare in campo. ieri sera, in un'intervista al Tg5, l'ex premier ha definito Di Battista una "persona seria e generosa", del "suo rientro nel M5S ne discuteremo". La telefonata tra i due sarebbe stata franca e cordiale. Ma nulla al momento sarebbe stato deciso su un eventuale ritorno di Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbe stata nel pomeriggio diuna-la prima dopo settimane di silenzio- tra il leader del M5S Giuseppee Alessandro Di. Sul tavolo, l'eventualedell'ex deputato e membro del direttorio M5S, tra i volti più amati del Movimento della prima ora. Diavrebbe chiesto adelle garanzie politiche per tornare in campo.sera, in un'intervista al Tg5, l'ex premier ha definito Diuna "persona seria e generosa", del "suo rientro nel M5S ne discuteremo". Latra i due sarebbe stata franca e cordiale. Ma nulla al momento sarebbe stato deciso su un eventuale ritorno di Di ...

