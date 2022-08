Letta e Calenda trovano l’accordo. Tensione con Verdi e Si (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Arriva dopo due ore di faccia a faccia la fumata bianca per l’accordo tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader di Azione, Carlo Calenda, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Ma è Tensione con Sinistra italiana ed Europa: “l’accordo tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda” hanno chiarito. Atteso per oggi un incontro tra Letta, Fratoianni e Bonelli per una verifica dell’alleanza elettorale. l’accordo Ieri Letta e Calenda hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a ‘testimoni’ – al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l’incontro c’erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa. Due i punti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Arriva dopo due ore di faccia a faccia la fumata bianca pertra il segretario del Pd, Enrico, e il leader di Azione, Carlo, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Ma ècon Sinistra italiana ed Europa: “tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda” hanno chiarito. Atteso per oggi un incontro tra, Fratoianni e Bonelli per una verifica dell’alleanza elettorale.Ierihanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a ‘testimoni’ – al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l’incontro c’erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa. Due i punti ...

