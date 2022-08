J-Ax dice la sua sul “caso” Alessandra Amoroso. E su Fedez… (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ebbene sì, anche per J-Ax sono arrivati i fatidici 50! Il rapper, che ha accompagnato l’adolescenza di tutti noi con gli Articolo 31, il 5 agosto raggiungerà cifra tonda. L’entusiasmo, l’energia, la determinazione rimangono però immutati. D’altro canto, come ha dichiarato lo stesso cantautore nel corso di un’intervista al Corriere delle Sera, l’età è solo un numero. E come dargli torto! A pensarci fa paura, ma per fortuna l’età è un numero. Un tempo davvero avevamo nonni 50enni, adesso il 50enne è un papà. Siamo la prima generazione ad aver ritardato così tanto tutto, ma io di testa non mi sento tanto diverso, forse una certa maturità l’ho raggiunta prima, magari ecco penso un po’ di più prima di agire e sono diventato meno impetuoso. Sulle pagine del quotidiano, J-Ax ha confessato di aver lasciato dietro di sé più errori e fallimenti che scelte giuste: Più errori e fallimenti che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ebbene sì, anche per J-Ax sono arrivati i fatidici 50! Il rapper, che ha accompagnato l’adolescenza di tutti noi con gli Articolo 31, il 5 agosto raggiungerà cifra tonda. L’entusiasmo, l’energia, la determinazione rimangono però immutati. D’altro canto, come ha dichiarato lo stesso cantautore nel corso di un’intervista al Corriere delle Sera, l’età è solo un numero. E come dargli torto! A pensarci fa paura, ma per fortuna l’età è un numero. Un tempo davvero avevamo nonni 50enni, adesso il 50enne è un papà. Siamo la prima generazione ad aver ritardato così tanto tutto, ma io di testa non mi sento tanto diverso, forse una certa maturità l’ho raggiunta prima, magari ecco penso un po’ di più prima di agire e sono diventato meno impetuoso. Sulle pagine del quotidiano, J-Ax ha confessato di aver lasciato dietro di sé più errori e fallimenti che scelte giuste: Più errori e fallimenti che ...

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - elio_vito : Si dice sempre che la cannabis fa male, ma non è vero. E non si fa nulla per contrastare la diffusione dell'alcol t… - LucaBizzarri : Mentre noi dibattiamo di scemenze, il più grande attore dei nostri tempi dice che non rifarebbe uno dei capolavori… - AdaElmini : RT @EugenioCardi: #Salvini dice che l'Italia non può mantenere i migranti (lui vergognosamente li chiama clandestini). Vorrei dire a quel s… - Milanista1002 : @SoloMilan68 @Robmel1978 @MauritiOstanzo È obiettivo ed onesto nei giudizi. Lui dal 2020 mi diceva che il Milan avr… -