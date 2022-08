Golf | AIG Women’s Open 2022 | al via a Mairfield l’ultimo Major stagionale

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Muirfield VillageClub (Scozia) ospiterà il quinto ed ultimofemminile a partire da domani al 7 agosto. L’AIGrappresenta un’occasione d’oro non solo per il ricco montepremi (6.800.000 $) ma anche per l’importanza del torneo in questione. In campo tutte le migliori, compresa la numero uno del mondo sudcoreana Jin Young Ko. Difenderà il titolo conquistato l’anno passato la svedese Anna Nordqvist. SportFace.

NotizieGolf

...ha ospitato alcuni dei migliori giocatori del mondo che sono poi diventati i Campioni didell'...ufficiale di The Open per i prossimi cinque anni e recentemente è diventata partner dell'Women's ......, Pebble Beach Classic Car Forum™ presented byand Alliant Private Client, and Pebble Beach® Auctions presented by Gooding & Company. Pebble Beach®, Pebble BeachLinks®, ... Women’s AIG Open a Muirfield: nessuno se l’aspettava! - GARE After allowing female members in 2017, Muirfield finally hosts its first Women’s Open to conclude major season ...Former Solheim Cup captain Catriona Matthew welcomes the Women's Open being hosted at the former men-only golfing enclave of Muirfield.