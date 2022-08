Giada De Laurentiis | la chef italiana più ricca al mondo | ecco chi è e quanto guadagna

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tra i ventipiù ricchi delc’è anche un’: èDe. A sorpresa, la nipote del produttore Dino Dee dell’iconica attrice Silvana Mangano si è piazzata al diciannovesimo posto nella top 20 pubblicata nei giorni scorsi e dominata dallostar Alan Wong, il cino-americano che ha battuto tutti con un patrimonio monstre di 1,1 miliardi di dollari. La Desta diversi gradini più sotto, con un tesoretto decisamente più basso (ma pure sempre milionario) ma la sua presenza ha spiazzato molti, soprattutto per gli italiani che la conoscono più per la parentela celebre che per la sua fama di cuoca. Chi èDe– Nata a Roma il 22 agosto 1970, ...

scuroscuroscuro : RT @CookCorriere: Con un patrimonio di 30 milioni di dollari si è classificata diciannovesima nella classifica dei cuochi più facoltosi. Pu… - CookCorriere : Con un patrimonio di 30 milioni di dollari si è classificata diciannovesima nella classifica dei cuochi più facolto… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Giada De Laurentiis: è italiana la chef più ricca del mondo. Ecco quanto guadagna - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Giada De Laurentiis: è italiana la chef più ricca del mondo. Ecco quanto guadagna - Corriere : Giada De Laurentiis: è italiana la chef più ricca del mondo. Ecco quanto guadagna -

Corriere della Sera

Deè una star della gastronomia negli Stati Uniti. Per i suoi libri, show televisivi e ovviamente anche per i ristoranti che possiede. Ora si trova in vacanza in Italia, con il ...De, il cuoco più famoso è donna ed italiana: ecco chi è la chef più ricca e famosissima negli Stati Uniti. In Italia, quando parliamo di grandi chef, siamo abituati a pensare a Carlo ... Giada De Laurentiis, la chef italiana più ricca del mondo: la sua storia Nella recente competizione internazionale denominata “Coppa delle Alpi”, svoltasi a Innsbruck in Austria dal 27 al 31 luglio, l’Italia l’ha fatta da padrona ...Giada De Laurentiis è una celebrità dei fornelli a livello internazionale, incoronata come chef italiana più ricca del mondo (è al 19° posto della classifica degli chef con i patrimoni più consistenti ...