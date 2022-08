Edoardo Tavassi: “Diana Del Bufalo è stata la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Edoardo Tavassi è stato uno dei naufraghi di punta della passata edizione de L’Isola dei Famosi e nonostante si sia candidato (insieme a sua sorella Guendalina) per diventare un vippone dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip per adesso, lato Alfonso Signorini, tutto tace. Il cast iniziale del GFVip 7 sembrerebbe infatti essere chiuso e proprio oggi è stato svelato il primo concorrente ufficiale, Giovanni Ciacci. Il mondo dello spettacolo non ha però chiuso le porte in faccia ad Edoardo Tavassi e proprio in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 dove ha parlato anche di Diana Del Bufalo, sua storica ex fidanzata. “Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022)è stato uno dei naufraghi di punta della passata edizione de L’Isola dei Famosi e nonostante si sia candidato (insieme a sua sorella Guendalina) per diventare un vippone dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip per adesso, lato Alfonso Signorini, tutto tace. Il cast iniziale del GFVip 7 sembrerebbe infatti essere chiuso e proprio oggi è stato svelato il primo concorrente ufficiale, Giovanni Ciacci. Il mondo dello spettacolo non ha però chiuso le porte in faccia ade proprio in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 dove ha parlato anche diDel, sua storica ex fidanzata. “è di sicuro lache mi hain ...

