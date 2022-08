"Campi rom fuori controllo nella Capitale", protesta la polizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un tempo gli agenti potevano entrare negli insediamenti ed effettuare dei controlli, ma la situazione sembra molto cambiata. Restano solo dei presidi statici davanti ai Campi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un tempo gli agenti potevano entrare negli insediamenti ed effettuare dei controlli, ma la situazione sembra molto cambiata. Restano solo dei presidi statici davanti ai

fabiocastelli_ : RT @SecolodItalia1: Roma, campi rom fuori controllo. La denuncia dei vigili: «Ormai non ci possiamo più entrare» - Alessan15927371 : RT @SecolodItalia1: Roma, campi rom fuori controllo. La denuncia dei vigili: «Ormai non ci possiamo più entrare» - zazoomblog : Roma campi rom fuori controllo. La denuncia dei vigili: «Ormai non ci possiamo più entrare» - #campi #fuori… - SecolodItalia1 : Roma, campi rom fuori controllo. La denuncia dei vigili: «Ormai non ci possiamo più entrare» - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Due emergenze legate a doppio filo quella della Terra dei fuochi e quella dei campi rom. La situazione si fa giorno dop… -