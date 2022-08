Calenda detta legge nel Pd. E la coalizione di Letta sbanda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo picche e ripicche e schermaglie di giorni e giorni alla fine il matrimonio si farà. Enrico Letta e Carlo Calenda hanno siglato un patto che li vedrà correre assieme alle prossime elezioni. Letta e Calenda hanno siglato un patto che li vedrà correre assieme alle prossime elezioni. Le liste del Pd e di Azione/+Europa parteciperanno – si legge in questo patto messo nero su bianco – alla campagna elettorale guidate da Letta, frontrunner per i democratici e progressisti, e Calenda, frontrunner per Azione/+Europa e liberali. Ma non sono tutte rose e fiori. E se Letta imbarca nella sua arca Calenda rischia di perdere altri alleati. L’accordo è stato trovato nel nome dell’agenda Draghi e di una spartizione in cui il leader del Pd si è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo picche e ripicche e schermaglie di giorni e giorni alla fine il matrimonio si farà. Enricoe Carlohanno siglato un patto che li vedrà correre assieme alle prossime elezioni.hanno siglato un patto che li vedrà correre assieme alle prossime elezioni. Le liste del Pd e di Azione/+Europa parteciperanno – siin questo patto messo nero su bianco – alla campagna elettorale guidate da, frontrunner per i democratici e progressisti, e, frontrunner per Azione/+Europa e liberali. Ma non sono tutte rose e fiori. E seimbarca nella sua arcarischia di perdere altri alleati. L’accordo è stato trovato nel nome dell’agenda Draghi e di una spartizione in cui il leader del Pd si è ...

