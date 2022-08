Avanti un Altro: nuova Bonas Sophie Codegoni. Come va con Basciano? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cambio di guardia in quel di Avanti un Altro. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno pensato di sostituire la Bonas. Il ruolo sarà affidato da Sophie Codegoni che, a partire dalla nuova stagione del game show della fascia preserale di Canale 5, prenderà il posto di Sara Croce. Quest'ultima sarà presenza fissa nel prossimo Maurizio Costanzo Show dopo il successo ottenuto (?) nella precedente edizione. A confermarlo è stata proprio la fidanzata di Alessandro Basciano in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Sophie Codegoni ha raccontato di avere sostenuto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa l'ha convocata alle Baleari per darle la bella notizia. Sophie ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cambio di guardia in quel diun. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno pensato di sostituire la. Il ruolo sarà affidato dache, a partire dallastagione del game show della fascia preserale di Canale 5, prenderà il posto di Sara Croce. Quest'ultima sarà presenza fissa nel prossimo Maurizio Costanzo Show dopo il successo ottenuto (?) nella precedente edizione. A confermarlo è stata proprio la fidanzata di Alessandroin una intervista rilasciata al settimanale Chi.ha raccontato di avere sostenuto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa l'ha convocata alle Baleari per darle la bella notizia....

matteosalvinimi : #Salvini: Italiani dopo pandemia, guerra e caro bollette chiedono unità e soluzioni, altro che litigi Letta-Calenda… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - blodievalentine : sofia nuova bonas di avanti un altro perché quella che c’era prima ha preso il posto fisso al costanzo show - basciagonixever : RT @Maretta06876768: Quest'anno non perderò una puntata di avanti un altro...una bellissima vetrina per sophie...iniziare con Bonolis e il… - Raf17Pallotto : Partiti disorientati: non è che non sanno più cosa dire; è che non c'è più nulla da dire! Non è più il momento di… -