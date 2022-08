Una dimora di charme (e design) tra pergolati segreti e orti conclusi (Di martedì 2 agosto 2022) «Salentu lu sule lu mare lu jentu», dicono da queste parti. Penisola nella penisola e terra tra due mari, il Salento è una delle destinazioni preferite dal popolo dei vacanzieri, con mete mainstream, buon cibo, bandiere blu a gogo ma, anche, borghi lontani dai luoghi comuni, sparsi (o spersi?) tra le campagne disseminate di ulivi centenari. In questo Salento fuori rotta c’è Spongano: vicino a tutto (il mare di Castro, di Marina di Marittima, di Otranto, di Leuca, della Spiaggia dei Laghi Alimini è ad una manciata di minuti) ma lontano da tutto (anche nelle date più calde Spongano è miracolosamente vivibile). È qui che, all’ombra della chiesa barocca più antica del paese, si trova i Tre Bacili, elegante dimora di charme, ricavato in un gruppo di abitazioni affacciate su piccoli cortili, minuscoli orti ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 agosto 2022) «Salentu lu sule lu mare lu jentu», dicono da queste parti. Penisola nella penisola e terra tra due mari, il Salento è una delle destinazioni preferite dal popolo dei vacanzieri, con mete mainstream, buon cibo, bandiere blu a gogo ma, anche, borghi lontani dai luoghi comuni, sparsi (o spersi?) tra le campagne disseminate di ulivi centenari. In questo Salento fuori rotta c’è Spongano: vicino a tutto (il mare di Castro, di Marina di Marittima, di Otranto, di Leuca, della Spiaggia dei Laghi Alimini è ad una manciata di minuti) ma lontano da tutto (anche nelle date più calde Spongano è miracolosamente vivibile). È qui che, all’ombra della chiesa barocca più antica del paese, si trova i Tre Bacili, elegantedi, ricavato in un gruppo di abitazioni affacciate su piccoli cli, minuscoli...

Agenzia_Ansa : Donna accoltellata in strada a Roma, è una senza fissa dimora. È in gravi condizioni, ha ferite al volto e al collo… - mash_labb : RT @69Fenice: Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore una dimora per la tua bellezza, del mio petto un sepolcro pe… - tizianasullalun : QUESTE NOTIZIE, INVECE , NON FANNO RUMORE. E' SOLO UNA DONNA DI 47 ANNI italiana, senza fissa dimora. Accoltellat… - paroikousa : Che cos’è una potenza “salvata,” un poter fare (e non fare) che non passa semplicemente nell’atto per esaurirsi in… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Donna accoltellata in strada a Roma, è una senza fissa dimora. È in gravi condizioni, ha ferite al volto e al collo #ANSA… -