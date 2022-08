Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte: “Accordo Letta-Calenda è una presa in giro” (Di martedì 2 agosto 2022) “Un Accordo elettorale” che va “da Gelmini a Calenda, da Speranza a Letta significa una presa in giro per gli italiani”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni del Tg5 dopo l’Accordo tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader di Azione, Carlo Calenda, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “C’è disAccordo su tutto: chi vuole la patrimoniale e chi non la vuole, chi vuole tutelare l’ambiente e chi parla di trivelle e nucleare. Noi invece ci presenteremo con impegni e misure precise che rispetteremo”, aggiunge. Il M5S punterà sul rientro di Alessandro Di Battista? “E’ una persona seria, assolutamente leale, ci confronteremo con lui e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 2 agosto 2022) “Unelettorale” che va “da Gelmini a, da Speranza asignifica unainper gli italiani”. Così il leader del M5S Giuseppeai microfoni del Tg5 dopo l’tra il segretario del Pd, Enrico, e il leader di Azione, Carlo, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. “C’è dissu tutto: chi vuole la patrimoniale e chi non la vuole, chi vuole tutelare l’ambiente e chi parla di trivelle e nucleare. Noi invece ci presenteremo con impegni e misure precise che rispetteremo”, aggiunge. Il M5S punterà sul rientro di Alessandro Di Battista? “E’ una persona seria, assolutamente leale, ci confronteremo con lui e ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 64.861 contagiati, 190 morti e tasso di positività al 18,3%. Sono stati eseguiti i… - Corriere : Letta a Montecitorio, è il giorno decisivo. Berlusconi posta il simbolo con Salvini e Meloni. La diretta - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - CarloB30482104 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. L’Europa sigla contratto con Hipra per 250 mln dosi di vaccino - Socialmenteesc : RT @ottobrerosa: Confesso che dopo le ultime notizie cadono le braccia e anche qualcos'altro per terra. Alla fine per votare una coalizione… -