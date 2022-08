Sport in tv oggi (martedì 2 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 2 agosto 2022) oggi, martedì 2 agosto 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP di Washington e Los Cabos e WTA di Washington e San José, il ciclismo con la Vuelta a Burgos (1a tappa) ed il Tour de Pologne (4a tappa), e molti altri ancora. programma Sport IN TV oggi (martedì 2 agosto) 12.30 Ciclismo, Tour de Pologne, 4a tappa – Nessuna copertura tv / streaming 13.05 Ciclismo, Vuelta a Burgos, 1a tappa – 15.00 EuroSport Player 15.30 Atletica, Mondiali: 2a giornata, sessione mattutina – Rai Sport + HD, Rai Play 18.00 Tennis, ATP 500 Washington – 23.00 SuperTennisTV, SuperTenniX 18.00 Tennis, WTA 250 Washington – 18.00 SuperTennisTV, SuperTenniX 19.00 Tennis, WTA 500 San José – ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022)2022, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP di Washington e Los Cabos e WTA di Washington e San José, il ciclismo con la Vuelta a Burgos (1a tappa) ed il Tour de Pologne (4a tappa), e molti altri ancora.IN TV) 12.30 Ciclismo, Tour de Pologne, 4a tappa – Nessuna copertura tv /13.05 Ciclismo, Vuelta a Burgos, 1a tappa – 15.00 EuroPlayer 15.30 Atletica, Mondiali: 2a giornata, sessione mattutina – Rai+ HD, Rai Play 18.00 Tennis, ATP 500 Washington – 23.00 SuperTennisTV, SuperTenniX 18.00 Tennis, WTA 250 Washington – 18.00 SuperTennisTV, SuperTenniX 19.00 Tennis, WTA 500 San José – ...

