Sanità: virus polio in acque reflue New York, a luglio primo caso da 10 anni (Di martedì 2 agosto 2022) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Il virus della poliomielite era nelle acque reflue di un sobborgo di New York, un mese prima che i funzionari sanitari intercettassero il primo caso confermato della malattia dopo dieci anni di 'silenzio'. La diagnosi è stata segnalata su un paziente adulto nella contea di Rockland e resa pubblica il 21 luglio scorso. Ora arriva il responso delle 'fogne', che accende un'ulteriore spia rossa: secondo i Cdc, Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, infatti, i risultati emersi dalle acque reflue suggeriscono che anche altre persone potrebbero diffondere il virus. La notizia è rimbalzata sui media Usa, insieme all'esortazione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Ildellamielite era nelledi un sobborgo di New, un mese prima che i funzionari sanitari intercettassero ilconfermato della malattia dopo diecidi 'silenzio'. La diagnosi è stata segnalata su un paziente adulto nella contea di Rockland e resa pubblica il 21scorso. Ora arriva il responso delle 'fogne', che accende un'ulteriore spia rossa: secondo i Cdc, Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, infatti, i risultati emersi dallesuggeriscono che anche altre persone potrebbero diffondere il. La notizia è rimbalzata sui media Usa, insieme all'esortazione dei ...

Covid in Italia, il bollettino di oggi 2 agosto: 64.861 nuovi casi e 190 morti Gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 1.229.707 , pari a ... nel campionamento dell'11 - 17 luglio dell'Istituto superiore di sanità. BA.5 resta invece ... Nuoro, individuato virus 'Usutu' in zanzare comuni Nel territorio del Comune di Dorgali Confermata la presenza di virus 'Usutu' nel territorio del Comune di Dorgali (Nuoro). La patologia ad eziologia virale con ...comunica la Struttura complessa sanità ...