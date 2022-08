Rieti. Dal carrello della spesa ruba la borsa ad una 92enne. Carabiniere libero dal servizio blocca il ladro. La Polizia lo arresta (Di martedì 2 agosto 2022) Cronache Cittadine Rieti – Nei giorni scorsi I Carabinieri della Stazione di Rieti e personale dell’Arma addetto alla Scuola Interforze per la L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 2 agosto 2022) Cronache Cittadine– Nei giorni scorsi I CarabinieriStazione die personale dell’Arma addetto alla Scuola Interforze per la L'articolo Cronache Cittadine.

Copagri : RT @CopagriLazio: Al via il 6/08 a San Liberato di #Cantalice (RI) la prima edizione della #FestaDeiMuliniScomparsi, promossa dal Comune gr… - CopagriLazio : Al via il 6/08 a San Liberato di #Cantalice (RI) la prima edizione della #FestaDeiMuliniScomparsi, promossa dal Com… - tusciaweb : Ruba la borsa dal carrello della spesa a una donna di 92 anni. Rieti - Ruba la borsa dal carrello della spesa a un… - infoitinterno : Rieti. Dal carrello della spesa ruba la borsa ad una 92enne. Carabiniere libero dal servizio blocca il ladro. La Po… - RomaLucart : @nzingaretti Le regioni hanno sempre rubato lo sanno tutti ma lei non ha voluto propositamente non aiutare tutti i… -