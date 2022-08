Pescara | sei colpi di pistola nel bar del centro Ucciso un architetto | grave ex calciatore

ilriformista : Ferito anche un ex calciatore, è in gravissime condizioni. Il sicario, vestito di nero, a volto coperto, è arrivato… - jesuuves : @hvgmina amo perché sei a pescara??? - heartbreakgvrI : @bigbrownpoo_ sei di pescara? - gustabruzzo_it : Un progetto per dare valore al sistema minerario della Maiella Ecoturismo, cura del paesaggio e valorizzazione dell… - ComignaniAndrea : @GuidoCrosetto Vai Guido sei positivo, capace, abbiamo bisogno di politici come te. Andrea da Pescara, invalido 57e… -

FIT

... l'uomo ha sparatocolpi di pistola. La persona uccisa si chiamava Walter Albi, 66 anni, architetto di Francavilla al Mare; quella ferita è Luca Cavallito, di, 48 anni con qualche ...... parlano di un braccio che spunta da alcune piante sul lato di via Ravasco e di una mano fermissima che spara almenocolpi. L'uomo bardato col casco integrale sarebbe poi fuggito per via Vittorio ... Sei italiane entrano nel main draw a Pescara PESCARA - Restano gravissime le condizioni di Luca Cavallito, l’ex calciatore 48enne ferito ieri sera in un bar del centro di Pescara in un agguato nel quale ha perso la vita Walter Albi, architetto d ...PESCARA – “Non sto bene. Non posso stare bene. Non siamo abituati a queste cose. Le vediamo nei film. Ora dobbiamo lavorare. Personalmente non ho visto nulla e non posso dire nulla. Non è stata un’esp ...