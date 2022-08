"Per noi meglio andare da soli": Calenda delira dopo il patto col Pd | Video (Di martedì 2 agosto 2022) Mister prezzemolino Carlo Calenda, oggi, è anche l'uomo del giorno: ha infatti firmato il patto con Enrico Letta, Pd e Azione insieme alle elezioni. Tema che teneva banco in modo quasi inspiegabile da giorni, inspiegabile per il peso elettorale di Calenda, almeno stando ai sondaggi di oggi. Ma tant'è. Ed eccolo, dunque, in studio a In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7: Carlo Calenda, fresco d'accordo, spiega le sue ragioni e attacca "le destre" con toni rivedibili. Ma, soprattutto, riesce a dire che per Azione "era meglio andare da soli". Ma come, ha appena firmato l'accordo? Procediamo con ordine. "La destra ha una coalizione disomogenea: una parte sta con Draghi, un'altra contro, un'altra col Pd in Europa e l'altra contro. Ma è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Mister prezzemolino Carlo, oggi, è anche l'uomo del giorno: ha infatti firmato ilcon Enrico Letta, Pd e Azione insieme alle elezioni. Tema che teneva banco in modo quasi inspiegabile da giorni, inspiegabile per il peso elettorale di, almeno stando ai sondaggi di oggi. Ma tant'è. Ed eccolo, dunque, in studio a In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7: Carlo, fresco d'accordo, spiega le sue ragioni e attacca "le destre" con toni rivedibili. Ma, soprattutto, riesce a dire che per Azione "erada". Ma come, ha appena firmato l'accordo? Procediamo con ordine. "La destra ha una coalizione disomogenea: una parte sta con Draghi, un'altra contro, un'altra col Pd in Europa e l'altra contro. Ma è ...

meb : Noi rimaniamo coerenti: agenda Draghi per il futuro dell’Italia. E non abbiamo paura di correre da soli. Il mio int… - ItaliaViva : Noi non siamo qui per fare dei calcoli, siamo qui con il coraggio di dire che la politica italiana deve cambiare e… - MatteoRichetti : Lei è la Co-Portavoce dei Verdi con Bonelli. Stanno contrastando il termovalorizzatore di Roma voluto da Gualtieri… - ArcaduAngelo : RT @marco73rm: Per loro quando so belle notizie per noi so TRAGEDIE!?????????????? - Emmachampagne95 : RT @LaGrevia: Greta Thunberg si faceva i viaggi in treno e già diceva a noi poveri stronzi di limitare i viaggi in aereo poi però vediamo i… -