MotoGp 2022, si torna in pista e si parte da Silverstone: orari e news (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – La MotoGp 2022 riaccende i motori ed è pronta a ripartire dopo la lunga pausa estiva del motomondiale. Appuntamento nel weekend a Silverstone, per il Gran Premio della Gran Bretagna. Si parte giovedì 4 agosto con la conferenza piloti, poi venerdì 5 le prove libere, sabato 6 le qualifiche e domenica 7 la gara. La classe regina riparte con Fabio Quartararo leader del Mondiale, ma reduce dalle cadute del Gp di Assen prima della sosta. El Diablo conserva 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaró (Aprilia) e avrà da scontare in gara il long lap penalty proprio in seguito all’incidente con Espargaró. Più staccate le Ducati: Johann Zarco ha 58 punti di svantaggio, Francesco Bagnaia 66. Ma ‘Pecco’ vuole ripartire da dove aveva finito, con il successo in Olanda e la ritrovata sicurezza dopo le ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Lariaccende i motori ed è pronta a ripartire dopo la lunga pausa estiva del motomondiale. Appuntamento nel weekend a, per il Gran Premio della Gran Bretagna. Sigiovedì 4 agosto con la conferenza piloti, poi venerdì 5 le prove libere, sabato 6 le qualifiche e domenica 7 la gara. La classe regina ricon Fabio Quartararo leader del Mondiale, ma reduce dalle cadute del Gp di Assen prima della sosta. El Diablo conserva 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaró (Aprilia) e avrà da scontare in gara il long lap penalty proprio in seguito all’incidente con Espargaró. Più staccate le Ducati: Johann Zarco ha 58 punti di svantaggio, Francesco Bagnaia 66. Ma ‘Pecco’ vuole ripartire da dove aveva finito, con il successo in Olanda e la ritrovata sicurezza dopo le ...

