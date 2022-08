“Mina Settembre 2”, l’attrice torna in tv dopo 11 anni ed è così (Di martedì 2 agosto 2022) Grande attrice e cabarettista divenuta famosa a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, Marisa Laurito è recentemente scomparsa dai radar televisivi. Ma ora sta per tornare, e lo fa indossando i panni di una delle prossime protagoniste di Mina Settembre 2: la fiction, che nella prima stagione ha ottenuto un successo strepitoso, è infatti pronta a debuttare su Rai1. Marisa Laurito, il ritorno in tv Anche se negli ultimi anni si è dedicata un po’ al cinema, Marisa Laurito ha fatto perdere le sue tracce dopo una lunghissima e brillante carriera. Unica eccezione, il doppio evento che l’ha avuta come conduttrice sotto le feste di Natale (due serate strepitose dedicate ad Enrico Caruso e Sergio Bruni). Ma tra poco potremo vederla nuovamente in tutta la sua travolgente simpatia. ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) Grande attrice e cabarettista divenuta famosa a cavallo tra gli’80 e ’90, Marisa Laurito è recentemente scomparsa dai radar televisivi. Ma ora sta perre, e lo fa indossando i pdi una delle prossime protagoniste di2: la fiction, che nella prima stagione ha ottenuto un successo strepitoso, è infatti pronta a debuttare su Rai1. Marisa Laurito, il ritorno in tv Anche se negli ultimisi è dedicata un po’ al cinema, Marisa Laurito ha fatto perdere le sue tracceuna lunghissima e brillante carriera. Unica eccezione, il doppio evento che l’ha avuta come conduttrice sotto le feste di Natale (due serate strepitose dedicate ad Enrico Caruso e Sergio Bruni). Ma tra poco potremo vederla nuovamente in tutta la sua travolgente simpatia. ...

