Meteo martedì: anticiclone africano in rinforzo e passaggio di alcuni temporali (Di martedì 2 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Con l’inizio della settimana l’anticiclone africano torna ad alzare la testa e quella di lunedì sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia. Tuttavia fino al mattino si assisterà ancora ad una residua instabilità al Sud sulla zona dello Stretto, dove sono caduti fino all’alba circa 40mm di pioggia, seppur con tendenza a rasserenamento. Si intensificherà il caldo sulla Val Padana, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e sulle isole maggiori, con picchi anche di 36/38°C sull’entroterra toscano. Altrove invece il caldo sarà più sopportabile, in particolare lungo l’Adriatico centro-meridionale e sul basso Tirreno, dove difficilmente supereranno i 30°C. Meteo MARTEDI’ 02 AGOSTO. Già nella serata di lunedì la coda di un fronte in movimento da ovest ad est sul ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Con l’inizio della settimana l’torna ad alzare la testa e quella di lunedì sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia. Tuttavia fino al mattino si assisterà ancora ad una residua instabilità al Sud sulla zona dello Stretto, dove sono caduti fino all’alba circa 40mm di pioggia, seppur con tendenza a rasserenamento. Si intensificherà il caldo sulla Val Padana, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e sulle isole maggiori, con picchi anche di 36/38°C sull’entroterra toscano. Altrove invece il caldo sarà più sopportabile, in particolare lungo l’Adriatico centro-meridionale e sul basso Tirreno, dove difficilmente supereranno i 30°C.MARTEDI’ 02 AGOSTO. Già nella serata di lunedì la coda di un fronte in movimento da ovest ad est sul ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #2agosto, per rischio temporali in Veneto. ?? Consulta il bollettino per conoscere i liv… - Agenzia_Ansa : Nei prossimi tre giorni il caldo si farà sentire anche di notte. Da Martedì 26 previsti violenti temporali, quanto… - DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, martedì #26luglio, in nove regioni ?? In arrivo piogge e temporali, in particolare a… - StaserasolounTG : RT @meteoredit: #2agosto Le previsioni #meteo per oggi, martedì 2 agosto 2022 ?? - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #2agosto Le previsioni #meteo per oggi, martedì 2 agosto 2022 ?? -