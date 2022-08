Maneskin, tanta voglia di essere “lui” | Ma per ora resta un sogno (Di martedì 2 agosto 2022) I Maneskin hanno conquistato il successo planetario portando avanti una loro idea di fare musica, senza farsi influenzare da nessuno. Eppure, anche loro, vogliono essere come “lui”. I Maneskin (Instagram)Questi ragazzi arrivati al successo planetario partendo dal nulla, dal cantare per le strade di Roma, portano avanti la loro bandiera senza cedere nulla di quello che sono. Un atteggiamento che una volta si sarebbe detto controcorrente o ribelle, ma la loro più che altro è la voglia di essere liberi da condizionamenti di ogni tipo, che siano di genere o altro. Forse per questo sono così tanto amati, sono un esempio per altri ragazzi come loro e privi di sovrastrutture. La strada per il successo È il caso proprio di dire che sono partiti dalla strada, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e ... Leggi su newstv (Di martedì 2 agosto 2022) Ihanno conquistato il successo planetario portando avanti una loro idea di fare musica, senza farsi influenzare da nessuno. Eppure, anche loro, voglionocome “lui”. I(Instagram)Questi ragazzi arrivati al successo planetario partendo dal nulla, dal cantare per le strade di Roma, portano avanti la loro bandiera senza cedere nulla di quello che sono. Un atteggiamento che una volta si sarebbe detto controcorrente o ribelle, ma la loro più che altro è ladiliberi da condizionamenti di ogni tipo, che siano di genere o altro. Forse per questo sono così tanto amati, sono un esempio per altri ragazzi come loro e privi di sovrastrutture. La strada per il successo È il caso proprio di dire che sono partiti dalla strada, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e ...

