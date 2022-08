L'Iran nucleare è un pericolo solo a metà - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 2 agosto 2022) Mario Arpino Ancora pochi giorni fa Joe Biden avvertiva che gli Stati Uniti sono pronti alla forza per fermare l'atomica Iraniana. Ieri, il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica (AEOI), ing. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Mario Arpino Ancora pochi giorni fa Joe Biden avvertiva che gli Stati Uniti sono pronti alla forza per fermare l'atomicaiana. Ieri, il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica (AEOI), ing. ...

Rog_2 : RT @iuvinale_n: Papà orgoglioso: come Joe Biden è diventato il padre della bomba nucleare iraniana L'inettitudine di Biden ha ostacolato la… - ExtremaRatio4 : Papà orgoglioso: come Joe Biden è diventato il padre della bomba nucleare iraniana L'inettitudine di Biden ha ostac… - iuvinale_n : Papà orgoglioso: come Joe Biden è diventato il padre della bomba nucleare iraniana L'inettitudine di Biden ha ostac… - ParliamoDiNews : Iran minaccia: in grado di costruire bomba atomica. Ma spera nei colloqui sul nucleare - Il Sole 24 ORE #iran… - LaVocediNewYork : #Onu, Guterres avverte: “Il mondo a un passo dalla catastrofe nucleare” | L'Iran annuncia: 'Noi in grado di costrui… -