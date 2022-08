Le sneakers protagoniste della moda estiva

Leggi su zon

(Di martedì 2 agosto 2022) Nell’era post-Covid, con il ritorno ad una parziale ‘normalità’, il desiderio di prendersi cura di se stessi e, perché no, vestire bene si è decisamente accentuato. Al contempo, è aumentato il tempo che mediamente si trascorre tra le mura domestiche e, di conseguenza, le abitudini che riguardano l’abbigliamento, contraddistinte da una costante ricerca di comfort e praticità. Un capo, più di tutti gli altri, esprime e sintetizza il desiderio di essere allae, al contempo, non rinunciare alla comodità dei look informali: le. Nate come scarpe da ginnastica, con il passare del tempo hanno conquistato anche le passerelle internazionali, diventando un complemento estremamente versatile, adatto praticamente ad ogni genere di outfit, purché non troppo formale. Non sorprende, quindi, come le ...