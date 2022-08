Isabel Allende, buon compleanno “Mujer del alma mia” (Di martedì 2 agosto 2022) Scrittrice e giornalista cilena, Isabel Allende nasce a Lima, in Perù, nel 1942. Cittadina del mondo già da bambina, si trasferisce in Bolivia, Europa, Libano, poi di nuovo in Cile, per stabilizzarsi negli Stati Uniti dal 1989. Nei suoi mondi racconta storie ispirate a fatti accaduti realmente nel presente e passato, non così remoto, del Cile e del Sud America, e di episodi di vita privata e familiare. Isabel porta il cognome di Salvador, cugino del padre e futuro presidente del Cile, ucciso l’11 settembre del 1973, durante il Colpo di Stato ad opera del dittatore Pinochet. In seguito al golpe, la Allende si trova costretta ad abbandonare il paese insieme alla famiglia, per trasferirsi a Caracas, Venezuela, fino al 1988. La forza e la tenerezza della penna di Isabel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Scrittrice e giornalista cilena,nasce a Lima, in Perù, nel 1942. Cittadina del mondo già da bambina, si trasferisce in Bolivia, Europa, Libano, poi di nuovo in Cile, per stabilizzarsi negli Stati Uniti dal 1989. Nei suoi mondi racconta storie ispirate a fatti accaduti realmente nel presente e passato, non così remoto, del Cile e del Sud America, e di episodi di vita privata e familiare.porta il cognome di Salvador, cugino del padre e futuro presidente del Cile, ucciso l’11 settembre del 1973, durante il Colpo di Stato ad opera del dittatore Pinochet. In seguito al golpe, lasi trova costretta ad abbandonare il paese insieme alla famiglia, per trasferirsi a Caracas, Venezuela, fino al 1988. La forza e la tenerezza della penna di...

Saba_ter : RT @feltrinellied: Buon compleanno cara Isabel, nostra signora dei romanzi #IsabelAllende #Allende @isabelallende @LaFeltrinelli @FondFelt… - vinodkumarmeht0 : RT @Dida_ti: L’amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo... È sufficiente l’esperienza di amare: è questa che ci trasforma. Isa… - artispolitical : RT @Dida_ti: L’amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo... È sufficiente l’esperienza di amare: è questa che ci trasforma. Isa… - PERLASCA3 : RT @CasaLettori: Cosa aspetti per iniziare ad essere felice? Ogni giorno conta Isabel Allende #NatiOggi #2Agosto Marble Cathedral Cil… - giuliaziino : RT @CorriereCultura: Auguri a Isabel Allende: la scrittrice compie oggi 80 anni (foto © Lori Barra) -