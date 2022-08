Inps, al via la delega digitale da remoto: cos’è e come funziona (Di martedì 2 agosto 2022) Venendo incontro alle richieste dei cittadini che desiderano gestire le deleghe dell’identità digitale senza recarsi nelle sedi, l’Inps introduce la nuova modalità di conferimento. L’Inps introduce la nuova modalità di conferimento della delega digitale da remoto attraverso il riconoscimento dell’identità del delegante in modalità web-meeting (e quindi in videochiamata, senza necessità di accesso fisico in Leggi su 2anews (Di martedì 2 agosto 2022) Venendo incontro alle richieste dei cittadini che desiderano gestire le deleghe dell’identitàsenza recarsi nelle sedi, l’introduce la nuova modalità di conferimento. L’introduce la nuova modalità di conferimento delladaattraverso il riconoscimento dell’identità delnte in modalità web-meeting (e quindi in videochiamata, senza necessità di accesso fisico in

alto_adige : Bonus Covid, indagato un funzionario dell'Inps - Emma20333829 : RT @Bart24196701: Quando prendi lo stipendio il 23% ti viene tolto per Irpef,il 27.7 per Inps, e ti rimane il 49,3%, quando spendi questi s… - Bart24196701 : Quando prendi lo stipendio il 23% ti viene tolto per Irpef,il 27.7 per Inps, e ti rimane il 49,3%, quando spendi qu… - CasaDigitale : RT @SmartNationIT: Al via la sperimentazione della delega #digitale tramite #videochiamata da parte di @INPS_it. - SmartNationIT : Al via la sperimentazione della delega #digitale tramite #videochiamata da parte di @INPS_it. -