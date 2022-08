Il patto con Calenda fa litigare il centrosinistra

(Di martedì 2 agosto 2022) "Chiediamo un incontro al segretario del Pd Enrico Letta per verificare se ci sono ancora le condizioni per un'alleanza elettorale" tra dem e le liste di Sinistra italiana e Europa verde. A chiederlo sono Angelo Bonelli e Nicola...

mariaederaM5S : Il @Mov5Stelle è l’unica forza politica che in questi anni è riuscita a realizzare il programma con il quale si era… - CarloCalenda : Il Patto repubblicano scritto con @Piu_Europa è aperto a tutti i cittadini e alle forze politiche che non hanno vot… - CarloCalenda : Domani con @Piu_Europa presenteremo il Patto Repubblicano. Discutiamo con tutti, ma a una condizione: comportamenti… - metapapero : @peppe_giord @marcoregni Abbiamo una leader di partito palesemente fascista, un altro che ha fatto un patto politic… - nico_ciaccia : @CarloCalenda Forse avrebbe dovuto pensare anche a coloro che avevano sottoscritto il suo patto repubblicano prima… -

La Stampa

Il Papa, nel solco del Concilio Vaticano II, è alla ricerca di riconciliazione coi fratelli orientali e, in esteso, di unper l'umanitàle grandi religioni abramitiche (e non solo). L'...'Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamochi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri ...dopo l'esclusione dal... Il modello Fincantieri ha devastato Monfalcone: ecco il nuovo patto con sindacati e imprenditori Flora Canto ed Enrico Brignano sono ormai marito e moglie. Il racconto del giorno speciale, però, continua sui profili social di lei. Nelle scorse ore, i video ci portano ...Testo accordo Pd Azione +Europa in vista delle elezioni. L'impegno a non presentare nei collegi uninominali leader e nomi divisivi ...