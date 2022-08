“Il M5S è un partito imbarazzante” Tutti contro Giuseppi | la faida con gli ex grillini

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 agosto 2022) Laura Castelli, viceministro dell'Economia e delle Finanze, è ospite dell'edizione del 2 agosto di Omnibus, il talk show del mattino di La7, e viene interrogata sulla sua scelta di seguire Luigi Di Maio, che ieri ha dato vita al nuovo“Impegno Civico” in vista delle elezioni del 25 settembre, decidendo di abbandonare il M5S guidato da Giuseppe Conte: “I progetti e la politica ci hanno obbligato a fare questa scelta. Abbiamo per anni contribuito ad un percorso importante che era quello del Movimento 5 Stelle, che oggi non lo è più. Abbiamo fatto evolvere una forza politica che nel 2018 si è presentata ai cittadini con un programma che abbiamo realizzato per l'80%, ma negli ultimi anni, da un Movimento che si presenta per governare come ha fatto in questi anni e ha dato prova di poter cambiare la macchina dello Stato e affrontare le crisi, oggi questo è diventato ...