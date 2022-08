Grosso spavento per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la corsa in ospedale, ecco perché (Di martedì 2 agosto 2022) Questo non sembra essere affatto un periodo semplice per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La ragazza, infatti, ieri ha dato luogo ad uno sfogo piuttosto serio in cui ha annunciato di non stare bene. Come se non bastasse, poi, la sera la giovane e il suo compagno si sono trovati a fare i conti con L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 agosto 2022) Questo non sembra essere affatto un periodo semplice per. La ragazza, infatti, ieri ha dato luogo ad uno sfogo piuttosto serio in cui ha annunciato di non stare bene. Come se non bastasse, poi, la sera la giovane e il suo compagno si sono trovati a fare i conti con L'articolo proviene da KontroKultura.

newsbiella : Capriolo e cinghiale in mezzo alla strada, grosso spavento per due automobilisti - LactosF : @LaBombetta76 Ho letto un libro simile, ma nulla. Nel mio caso è servito un grosso spavento per farmi smettere def… - infoitcultura : “Grosso spavento”, attrice di Una Vita racconta il primo giorno sul set: il retroscena - PinkTalyT : @blackdrieddaisy cavolo immagino il grosso spavento!l'importante è che stiate bene entrambi ?? - moonrisingnight : @MadameA02 @Adele71676306 Lo spavento grosso io l'ho preso con Toninelli e Bonafede... con le disinvolte giravolte… -