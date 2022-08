Fratoianni, Conte e Renzi: quelli che non hanno preso benissimo l’accordo tra Letta e Calenda (Di martedì 2 agosto 2022) l’accordo tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova per un patto di coalizione elettorale è stato raggiunto. Alla fine, i tre hanno trovato la quadra: “Pd e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell’ambito della rispettiva autonomia programmatica, l’interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all’Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra. In questa cornice le parti riconoscono l’importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin”, si legge all’interno del patto. Costruita con l’obiettivo di dare vita a una coalizione ampia e plurale da opporre a quella ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)tra Enrico, Carloe Benedetto Della Vedova per un patto di coalizione elettorale è stato raggiunto. Alla fine, i tretrovato la quadra: “Pd e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell’ambito della rispettiva autonomia programmatica, l’interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all’Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra. In questa cornice le parti riconoscono l’importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin”, si legge all’interno del patto. Costruita con l’obiettivo di dare vita a una coalizione ampia e plurale da opporre a quella ...

