Dl Aiuti: arriva aumento stipendi con taglio cuneo fiscale (Di martedì 2 agosto 2022) Un taglio del cuneo fiscale da attuare sulla falsariga di quello già in vigore e l'anticipo della prevista rivalutazione delle pensioni. Il prossimo decreto Aiuti, atteso sul tavolo del consiglio dei ministri in settimana, tra mercoledì e giovedì, segna la strada per la manovra 2023. Lo spazio di bilancio a disposizione è quello previsto dalla relazione sull'aggiustamento ovvero 14,3 miliardi di cui circa 12 effettivamente utili per le misure, considerando che poco più di due miliardi andranno a coprire norme già approvate nel dl Aiuti di maggio. taglio del cuneo fiscale e rivalutazione pensioni Per il cuneo fiscale la base di partenza per il calcolo delle coperture è 1 miliardo e mezzo necessario nell'ultima legge di ...

