Depay Juve, si studia la formula: tutti i dettagli dell'offerta (Di martedì 2 agosto 2022) Depay Juve: cifre e formula del possibile colpo in attacco da parte del club bianconero. Ultime sul futuro dell'olandese Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, le strade del Barcellona e di Memphis Depay potrebbero separarsi a breve e la Juve sarebbe la squadra in pole position per il suo acquisto. L'attaccante olandese ha ancora un anno di contratto con i blaugrana e per questo si sarebbe valutata l'opzione di rinnovarlo per una stagione e cederlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro ai bianconeri. Novità attese nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

