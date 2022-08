(Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Dall’1 settembre verrà applicato l’adeguamento all’inflazione delle tariffe del, con un aumento del costo dei titoli di viaggio, biglietti e: è stato questo il principale tema all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione dell’Agenzia delBergamasco, che si è svolto martedì 2 agosto. L’aumento annuale tariffario per i titoli di viaggio è obbligatorio e regolato dal regolamento tariffario regionale che ne stabilisce il metodo. È dettato un parametro di base connesso all’inflazione (+7,64% per il 2022) e ad altri parametri di bacino connessi al raggiungimento di alcuni obiettivi da parte degli Affidatari. I calcoli dell’adeguamento automatico annuale 2022 comportano l’aumento delle tariffe ...

PLANETHOTEL_NET : TURISMO La Puglia è la più cara? Ovviamente in altissima stagione i prezzi crescono, e dopo la pandemia più d'uno… - YerleShannara : RT @Reale_Scenari: #30luglio Il Pil che aumenta fa felice @Corriere. Certo con l'inflazione salari arrancano ma battiamo concorrenti. Poi s… - Simonetta_els : RT @Reale_Scenari: #30luglio Il Pil che aumenta fa felice @Corriere. Certo con l'inflazione salari arrancano ma battiamo concorrenti. Poi s… - VotaSpartaco : RT @Reale_Scenari: #30luglio Il Pil che aumenta fa felice @Corriere. Certo con l'inflazione salari arrancano ma battiamo concorrenti. Poi s… - MassimoTorre1 : RT @Reale_Scenari: #30luglio Il Pil che aumenta fa felice @Corriere. Certo con l'inflazione salari arrancano ma battiamo concorrenti. Poi s… -

BergamoNews.it

Dalla nota sui conti si apprende che i premi lordi del segmento Dannia 14.582 milioni (+8,... riferisce l'Ansa, il ceo ha affermato: "Aumenteranno iper mitigare l'impatto dell'...Tante e diverse le motivazioni, di sicuro l'esaurimento dei bonus governativi non ha di certo favorito le vendite, complici anche enormi tempi di consegna eche inevitabilmentesempre ... Crescono i prezzi del Trasporto pubblico locale: aumenti contenuti per gli abbonamenti Crescono con numeri a doppia cifra le esportazioni del parmense nei primi tre mesi del 2022. In particolare il settore Alimentare di Parma chiude il - ParmaPress24 ...A cura di Audrey Bismuth, Global Macro Researcher, La Française AM Nel mese di luglio, in due occasioni, il WTI (West Texas Intermediate) è sceso sotto i 100 dollari al barile per la prima volta da ap ...