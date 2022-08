(Di martedì 2 agosto 2022) Ha convinto un 71 enne a partire dalla Campania per raggiungerla a Bellusco (Monza), per aiutarlo a vendere monete antiche e pennini dal valore di 70 mila euro, per poi drogarlo con il benzodiazepine ...

Ha convinto un 71 enne a partire dalla Campania per raggiungerla a Bellusco (Monza), per aiutarlo a vendere monete antiche e pennini dal valore di 70 mila euro, per poi drogarlo con il benzodiazepine ... Chi è la mantide della Brianza che agganciava gli anziani sui social: poi li drogava e rapinava Ha convinto un 71 enne a partire dalla Campania per raggiungerla a Bellusco (Monza), per aiutarlo a vendere monete antiche e pennini dal valore di ...