Chi è Anya Taylor-Joy | dall’exploit con The Witch al successo de La Regina degli Scacchi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 agosto 2022)-Joy è super richiesta a Hollywood. Da ormai qualche anno il suo nome compare in almeno due produzioni all’anno. Tutto merito delavuto con la serie Netflix La, che nel 2021 l’ha consacrata come stella emergente. Nata a Miami (Florida) il 16 aprile 1996,-Joy è un’attrice statunitense cresciuta tra Londra e Buenos Aires. Ha lasciato la scuola a 16 anni per proseguire la sua carriera di attrice. Non ha avuto un’adolescenza facile e spesso nelle sue intervista ha parlatoattacchi di bullismo che ha ricevuto a causa della sua nazionalità cosmopolita: “Ero troppo inglese per essere argentina, troppo argentina per essere inglese, troppo americana per essere qualsiasi cosa. I ...