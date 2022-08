Brad Pitt torna a parlare del pensionamento: "Non sono mai stato un tipo da piano quinquennale" (Di martedì 2 agosto 2022) Durante la premiere di Bullet Train, Brad Pitt ha smentito le voci relative al suo pensionamento rivelando che non è mai stato 'un tipo da piano quinquennale'. Brad Pitt è sembrato sorpreso, come lo sarebbe stato chiunque altro, quando gli è stato chiesto di parlare del suo imminente pensionamento durante la premiere di Bullet Train: la star ha avuto una reazione divertente e molto viscerale alla domanda, che è arrivata in seguito ad una recente intervista a GQ. Sul tappeto rosso Pitt ha riso e si è girato dall'altra parte allontanandosi dall'intervistatore, come se fosse in preda all'imbarazzo, prima di affermare: "No, voglio dire... ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) Durante la premiere di Bullet Train,ha smentito le voci relative al suorivelando che non è mai'unda'.è sembrato sorpreso, come lo sarebbechiunque altro, quando gli èchiesto didel suo imminentedurante la premiere di Bullet Train: la star ha avuto una reazione divertente e molto viscerale alla domanda, che è arrivata in seguito ad una recente intervista a GQ. Sul tappeto rossoha riso e si è girato dall'altra parte allontanandosi dall'intervire, come se fosse in preda all'imbarazzo, prima di affermare: "No, voglio dire... ...

Grande__Jack80 : @shopgirl0731 Su MTV inglese all'iinizio, e aveva i capelli tipo Brad Pitt in Vento di Passioni. Poi ha fatto una c… - RSInews : Locarno si veste di Pardo - Tutto pronto per la 75esima edizione del Film Festival - Attesa per la proiezione in Pi… - Dagherrotipo1 : @Adnkronos E io sono Brad Pitt - laregione : Brad Pitt apre il Festival in Piazza Grande - DelgeIl : @la_bongia Tra l'altro tutti Brad Pitt quelli che commentano così. Pensionato calvo panzuto potresti essere sua fig… -