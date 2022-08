Bimbo di due anni sfugge al nonno e precipita dal terzo piano: è gravissimo (Di martedì 2 agosto 2022) In gravissime condizioni un bambino di due anni precipitato questa mattina dalla finestra della propria abitazione in via Bachelet a San Damiano, frazione del comune di Brugherio, in provincia di Monza. I genitori avevano lasciato il piccolo... Leggi su today (Di martedì 2 agosto 2022) In gravissime condizioni un bambino di dueto questa mattina dalla finestra della propria abitazione in via Bachelet a San Damiano, frazione del comune di Brugherio, in provincia di Monza. I genitori avevano lasciato il piccolo...

lucianonobili : In pieno centro, in pieno giorno, un uomo, disabile e padre di un bimbo di 8 anni, può essere massacrato a morte: l… - matianstan : un bimbo di due anni ?????? - tturbojr__ : è un bimbo di due mesi?? - lacittanews : SI sporge troppo e cade dal terzo piano. Il bimbo di 2 anni è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte. Un… - Priscil69370809 : @Bluefidel47 Rabbrividisco al solo pensiero che conosco delle donne in attesa che hanno fatto due/tre dosi… e non m… -