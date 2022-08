Benevento, domani interruzione idrica in zona Epitaffio (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica del Comune di Benevento, sarà costretta a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di domani mercoledì 4 agosto 2022, in Via San Vito (zona Epitaffio – da Stazione di rifornimento Q8easy ad attività Giaquinto Giocattoli). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di lavori sulla retedel Comune di, sarà costretta a sospendere l’erogazionedalle ore 08:00 alle ore 13:00 dimercoledì 4 agosto 2022, in Via San Vito (– da Stazione di rifornimento Q8easy ad attività Giaquinto Giocattoli). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

