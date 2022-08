Antonin Scalia, il conservatore che diceva no ai “giudici attivisti” (Di martedì 2 agosto 2022) Una lettura che vi fa precipitare in un altro mondo, quello del diritto anglosassone. È la biografia, ma è qualcosa di più, di Antonin Scalia, giudice del Corte Suprema americana, realizzata da Giuseppe Portonera per Ibl libri. Molto attuale, viste le recenti sentenze della Corte suprema americana, a partire da quella sull’aborto. Ma il punto è un altro. Scalia è il rappresentante, il primo, il capostipite di una maggioranza di giudici che si ispirano al cosiddetto approccio testualista/originalista. Lasciate perdere la quasi totalità dei recenti commenti, anche di illustri giuristi italiani, che parlano di una tendenza conservatrice, trumpiana dell’attuale Corte americana. Molti di loro dimenticano che fu proprio una corte a maggioranza conservatrice a cambiare la storia dell’aborto in America nel 1974. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 2 agosto 2022) Una lettura che vi fa precipitare in un altro mondo, quello del diritto anglosassone. È la biografia, ma è qualcosa di più, di, giudice del Corte Suprema americana, realizzata da Giuseppe Portonera per Ibl libri. Molto attuale, viste le recenti sentenze della Corte suprema americana, a partire da quella sull’aborto. Ma il punto è un altro.è il rappresentante, il primo, il capostipite di una maggioranza diche si ispirano al cosiddetto approccio testualista/originalista. Lasciate perdere la quasi totalità dei recenti commenti, anche di illustri giuristi italiani, che parlano di una tendenza conservatrice, trumpiana dell’attuale Corte americana. Molti di loro dimenticano che fu proprio una corte a maggioranza conservatrice a cambiare la storia dell’aborto in America nel 1974. ...

