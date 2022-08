Villaggio dei Ragazzi, al via il servizio residenziale gratuito (Di lunedì 1 agosto 2022) Nel corso dell’anno scolastico 2022/23 sarà attivo il servizio residenziale della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”. Il 13 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.VillaggiodeiRagazzi.it) il relativo bando, che prevede la gratuità del servizio. Da sempre il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni dispone di un sistema residenziale aperto ai propri alunni che è certamente un vanto della struttura. Gli studenti comunitari ed extra comunitari, tra i 14 e i 18 anni, delle diverse scuole dell’Ente (Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Tecnico Aeronautico) hanno infatti la possibilità di risiedere 24 h al giorno e tutti i giorni dell’anno scolastico ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) Nel corso dell’anno scolastico 2022/23 sarà attivo ildella Fondazione “dei”. Il 13 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.dei.it) il relativo bando, che prevede la gratuità del. Da sempre ildeidi Maddaloni dispone di un sistemaaperto ai propri alunni che è certamente un vanto della struttura. Gli studenti comunitari ed extra comunitari, tra i 14 e i 18 anni, delle diverse scuole dell’Ente (Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Tecnico Aeronautico) hanno infatti la possibilità di risiedere 24 h al giorno e tutti i giorni dell’anno scolastico ...

