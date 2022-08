Uomini e Donne trono classico, famosa coppia compra casa (Di lunedì 1 agosto 2022) La storia d’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, nata a Uomini e Donne nel 2018, prosegue a gonfie vele. La coppia ha quindi fatto il grande passo: “Abbiamo comprato casa insieme” hanno annunciato raggianti sui social. “Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano “quando sarà quella giusta, lo sentirete”, È stato così” anno raccontato Angela Caloisi e Paolo Crivellin su Instagram. “Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi! Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura”. “Sono fiera di noi, da soli, insieme” ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 agosto 2022) La storia d’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, nata anel 2018, prosegue a gonfie vele. Laha quindi fatto il grande passo: “Abbiamotoinsieme” hanno annunciato raggianti sui social. “Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano “quando sarà quella giusta, lo sentirete”, È stato così” anno raccontato Angela Caloisi e Paolo Crivellin su Instagram. “Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi! Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà ladove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura”. “Sono fiera di noi, da soli, insieme” ha concluso l’ex corteggiatrice die ...

