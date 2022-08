UFFICIALE – Sampdoria | Djuricic per la trequarti

(Di lunedì 1 agosto 2022) In seguito a Leverbe, laufficializza il secondo colpo del calciomercato: si tratta di Filip, svincolatosi dal Sassuolo. Ilsta va così a rinforzare ladi Marco Giampaolo, bisognoso di nuova linfa per la rincorsa all’ennesima salvezza., i dettagli dell’accordo Il serbo si è accordato con i blucerchiati tramite la firma di un biennale, con opzione di rinnovo fino al 2025. Per lui si tratta di un ritorno, dato che nel 2016 i genovesi lo avevano prelevato dal Benfica. Due annate senza gol, col giocatore che doveva ancora comprendere al meglio i dettami della Serie A. Poi nel 2018 il passaggio ai neroverdi di Roberto De Zerbi, dove il suo talento sboccia definitivamente. In Emilia accumula 100 presenze e mette a segno 14 reti. Ora ...

Ftbnews24 : Pro Sesto, UFFICIALE: arriva Gerbi dalla Sampdoria #SerieA - SampNews24 : «La mia #Liguria ancora sulla maglia della @Sampdoria». L’annuncio della Regione - NotiziarioC : UFFICIALE: Sampdoria, tesserato il centrocampista 'sera - TMWSampdoria : UFFICIALE: Sampdoria, Djuricic a titolo definitivo fino al 2024 con opzione al 2025 - TMWSampdoria : UFFICIALE: l'ex Sampdoria Women Gardel al Ravenna -

TUTTO mercato WEB

Così come per Villar che è vicino alla. Diawara piace a Lecce, Herta Berlino e Galatasaray, ma continua a rifiutare tutte le offerte. Calafiori e Kluivert sono stati messi fuori rosa: il ...La designazione arbitrale per- Reggina, gara in programma venerdì 5 agosto (ore 21.15) ... Quarto: Virgilio di Trapani. VAR: Marini di Roma 1. AVAR: Rossi di Biella. La sfida tra ... UFFICIALE: Sampdoria, torna Filip Djuricic: il serbo ha firmato per due anni Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati sono alla ricerca di un regista con Villar che sarebbe la prima scelta La Sampdoria è alla ricerca di un regista da regalare a Giampaolo. L’obiettivo numero uno ...La Sampdoria cerca un centrocampista per la prossima stagione, trovata l'intesa con Villar dalla Roma, adesso si cerca l'intesa con il club ...