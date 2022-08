Tennis, Sinner trionfa ad Umago in rimonta su Alcaraz (Di lunedì 1 agosto 2022) Sinner si iscrive nella lista delle bestie nere italiane di Alcaraz. Dopo Berrettini, Sonego e Musetti, anche il n.1 d’Italia sconfigge in tre set sulla terra rossa di Umago il baby fenomeno spagnolo che oggi vanta la posizione n.4 del ranking mondiale. Il tie-break che aveva visto trionfare per soli due punti di differenza Carlos Alcaraz aveva fatto temere il peggio. Ma nel secondo e nel terzo parziale abbiamo visto Jannik Sinner solidissimo e implacabile. In Croazia ha mostrato la sua nuova forza mentale: ha annullato ben cinque break point all’inizio del secondo set e ha travolto il murciano con un doppio 6-1. Da sinistra: Sinner e Alcaraz (@ANSA – EPA/ANDY RAIN ) AlcarazUna serie di soddisfazioni a catena. Perché ha sconfitto il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 agosto 2022)si iscrive nella lista delle bestie nere italiane di. Dopo Berrettini, Sonego e Musetti, anche il n.1 d’Italia sconfigge in tre set sulla terra rossa diil baby fenomeno spagnolo che oggi vanta la posizione n.4 del ranking mondiale. Il tie-break che aveva vistore per soli due punti di differenza Carlosaveva fatto temere il peggio. Ma nel secondo e nel terzo parziale abbiamo visto Janniksolidissimo e implacabile. In Croazia ha mostrato la sua nuova forza mentale: ha annullato ben cinque break point all’inizio del secondo set e ha travolto il murciano con un doppio 6-1. Da sinistra:(@ANSA – EPA/ANDY RAIN )Una serie di soddisfazioni a catena. Perché ha sconfitto il ...

SuperTennisTv : ?? ????????????????? @janniksin è il nuovo campione del #CroatiaOpenUmag: 6-7 6-1 6-1 ad Alcaraz! Riempiamolo di ??… - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - Reb_1997 : RT @SkySport: ?? Strepitoso Jannik #Sinner: vince in rimonta su #Alcaraz l'Atp di Umago ??? Gli highlights #SkyTennis #SkySport #Tennis https… - TennisWorldit : Jannik Sinner, la gioia dopo il titolo conquistato a Umago: 'Una vittoria speciale': Il numero uno italiano ha espr… -