Tassa di successione (o patrimoniale): la proposta di Letta spacca i politici. Ma anche Draghi è contrario (Di lunedì 1 agosto 2022) La Tassa di successione, è una questione che da sempre divide sia gli economisti che i partiti ed è spesso stata usata come terreno di scontro nell'agone politico. Soprattutto in campagna elettorale. Quella di cui stiamo parlando sarebbe anche una sorta di patrimoniale strisciante. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladi, è una questione che da sempre divide sia gli economisti che i partiti ed è spesso stata usata come terreno di scontro nell'agone politico. Soprattutto in campagna elettorale. Quella di cui stiamo parlando sarebbeuna sorta distrisciante. L'articolo proviene da Firenze Post.

marattin : Quando ti chiedono delle tue proposte fiscali, c’è chi risponde “la tassa di successione”; c’è chi delira di “flat… - lucianonobili : Enrico Letta è lo stesso che nel 2013, quando era premier, ha alzato le tasse, aumentando l’IVA. Non stupisce quin… - ItaliaViva : Il Pd ha iniziato la campagna in un modo incredibile. Letta ha parlato di aumentare la tassa successione. È folle .… - archiperrone : RT @marattin: Quando ti chiedono delle tue proposte fiscali, c’è chi risponde “la tassa di successione”; c’è chi delira di “flat tax”. E po… - mentepungente : @jacopoat La tassa di successione, come ogni tassa, è un furto -