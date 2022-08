“Sessomatto” | Giancarlo Giannini ‘Passerotto e donna barbuta’

(Di lunedì 1 agosto 2022) A cavallo degli anni ’70, comincia a muoversi qualcosa. I tabù, svelati a poco a poco, da una voglia trasgressiva e libertina che impazza nei film.e Laura Antonelli, il sogno degli italiani, segnano la fine di un’epoca classica. Con la loro bravura camaleontica, saranno personaggi bizzarri, dalle abitudini mai uguali. Perché “L’omo è omo, adda menà!”. Stasera in tv ““: “Posso invitarla a pregustare una pizza? Ci soddisfa la pizza..?“. La trasgressione si fa in quattro… Dal buco della cinepresa– Foto da CineuropaDino Risi è il regista di ““, film ad episodi del 1973; lo stesso anno di “Malizia“, sfruttando la popolarità e la burrosa attrattiva della Antonelli. Prostituta napoletana e suora sexy ospedaliera, l’attrice, sorprendentemente in un ...

PrinceKastaDOr : RT @nfcbis: Giancarlo Giannini in “Sessomatto” (Dino Risi, 1973) #needforcolor - nfcbis : Giancarlo Giannini in “Sessomatto” (Dino Risi, 1973) #needforcolor - GretaSalve : Sto guardando Sessomatto di Dino Risi che mi fa sempre ridere moltissimo. A parte talento e bellezza di Laura Anto… -

, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1973 di Dino Risi, conGiannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete, Carla ...Giannini e Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'...(1973) Come i colleghi della generazione precedente (Gassman in Il mattatore e I mostri anche ...Festeggiamo gli 80 anni di Giancarlo Giannini, 10 film e curiosità per il compleanno dell'iconica maschera della commedia all'italiana.Il mitico attore, che non ama i compleanni, racconta la sua pazzesca carriera, dalla Wertmüller a 007. E la tv lo omaggia con tanti film ...